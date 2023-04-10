Таргетинг | СММ | креативы

Здравствуйте, меня зовут Евгений, я специализируюсь как таргетолог, фото/видео монтаж.

Таргетинг в Facebook / Instagram 🚀

Шаги работы:

1. Определяю цели и задачи по запуску ЖК;

2. Подбираю стратегии запуска РК в соответствии с существующей стратегией продвижения и предложениями для нацеления.

3. При необходимости устанавливаем Pixel Facebook на сайт.

4. Анализ интересов ЦА и создаю аудиторию.

5. Тестирование бюджета на рекламу

6. Создание "продающего" текста для рекламы.

7. Оформляю фото/видео баннера для рекламы при "необходимости"

8. Ежедневно проверяю и корректирую запущенные рекламные кампании;

9. Еженедельно анализирую результаты рекламной кампании.