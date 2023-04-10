Таргетинг | СММ | креативы
Здравствуйте, меня зовут Евгений, я специализируюсь как таргетолог, фото/видео монтаж.
Таргетинг в Facebook / Instagram 🚀
Шаги работы:
1. Определяю цели и задачи по запуску ЖК;
2. Подбираю стратегии запуска РК в соответствии с существующей стратегией продвижения и предложениями для нацеления.
3. При необходимости устанавливаем Pixel Facebook на сайт.
4. Анализ интересов ЦА и создаю аудиторию.
5. Тестирование бюджета на рекламу
6. Создание "продающего" текста для рекламы.
7. Оформляю фото/видео баннера для рекламы при "необходимости"
8. Ежедневно проверяю и корректирую запущенные рекламные кампании;
9. Еженедельно анализирую результаты рекламной кампании.
Портфолио
- Креативный роликнет просмотров