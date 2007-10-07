РЕЗЮМЕ
Чухвичева Марина Александровна
Дата рождения: 01.10.1984 г. (22 полных лет)
Семейное положение: не замужем, детей нет.
Сотовый телефон: 8-917-111-45-01
Образование:
2002- по Самарский Государственный Университет,
настоящее филологический факультет, отделение Романо-германской
время филологии (дневное отделение, 5 курс)
Опыт работы:
2005-2006 гг. Помощник руководителя магазина ООО «Дом Торговли» в
г. Новокуйбышевске
Обязанности: Ведение деловой переписки, создание и подготовка
документов, оформление и заключение договоров аренды.
2004-2006 гг. Преподавание английского языка на дому.
Июнь-июль 2006г. Производственная переводческая практика на ОАО
«Новокуйбышевский Завод Катализаторов»
Дополнительная информация:
Свободно владею персональным компьютером на уровне пользователя (Windows, Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Microsoft Outlook)
Иностранный язык – английский (свободное владение языком)