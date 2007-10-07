Euroberry

Гость Euroberry

 
39 летРоссия/Самара
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

РЕЗЮМЕ

Чухвичева Марина Александровна

Дата рождения: 01.10.1984 г. (22 полных лет)

Семейное положение: не замужем, детей нет.

Сотовый телефон: 8-917-111-45-01

Образование:

2002- по Самарский Государственный Университет,

настоящее филологический факультет, отделение Романо-германской

время филологии (дневное отделение, 5 курс)

Опыт работы:

2005-2006 гг. Помощник руководителя магазина ООО «Дом Торговли» в

г. Новокуйбышевске

Обязанности: Ведение деловой переписки, создание и подготовка

документов, оформление и заключение договоров аренды.

2004-2006 гг. Преподавание английского языка на дому.

Июнь-июль 2006г. Производственная переводческая практика на ОАО

«Новокуйбышевский Завод Катализаторов»

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером на уровне пользователя (Windows, Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, Microsoft Outlook)

Иностранный язык – английский (свободное владение языком)