Архитектор.Работаю в: Autodesk 3ds Max, Auto Cad,Archicad, Adobe Photoshop.

Телефон: +380663889522

Услуги:

* Дизайн интерьеров

* Визуализация

* Архитектурное проектирование

* Визуализация любых зданий и интерьеров

* Чертежи

Навыки:

* 3ds max

* V-ray

* Archicad

* Auto Cad

* Photoshop

Образование:

* 2004 - Киевский строительный техникум,диплом с отличием

Техник-архитектор

* 2010 – Киевский университет строительства и архитектуры (КИСИ),

Архитектурный Факультет. Cпециалист

Опыт работы в области архитектуры и дизайна с 2006 года.

Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Цена за каждый заказ рассчитывается индивидуально,

в зависимости от объёма работ и срока исполнения.

Контакты:

Тел.(моб.) 066 388 95 22

E-Mail: [email protected]