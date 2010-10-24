Архитектор.Работаю в: Autodesk 3ds Max, Auto Cad,Archicad, Adobe Photoshop.
Телефон: +380663889522
Услуги:
* Дизайн интерьеров
* Визуализация
* Архитектурное проектирование
* Визуализация любых зданий и интерьеров
* Чертежи
Навыки:
* 3ds max
* V-ray
* Archicad
* Auto Cad
* Photoshop
Образование:
* 2004 - Киевский строительный техникум,диплом с отличием
Техник-архитектор
* 2010 – Киевский университет строительства и архитектуры (КИСИ),
Архитектурный Факультет. Cпециалист
Опыт работы в области архитектуры и дизайна с 2006 года.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Цена за каждый заказ рассчитывается индивидуально,
в зависимости от объёма работ и срока исполнения.
Контакты:
Тел.(моб.) 066 388 95 22
E-Mail: [email protected]
Портфолио
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