Facebook Instagram Реклама Продажи Лидогенерация Сопровождение

Привет, я интернет-маркетолог, 5 лет занимаюсь интернет продажами и продвижением компаний малого и среднего бизнеса с разными бюджетами и задачами. Имею длительный off-line опыт в коммерческих структурах. Последние 2 года специализируюсь только на каналах Facebook и Instagram. Вам не нужно тратить деньги и время на то, что не работает или на поиск других решений. Реклама в Facebook и Instagram - то, чем я занимаюсь последние пару лет. Доверьтесь мне, я знаю, что работает и что нужно делать.

Я исследую ваш рынок, вашу целевую аудиторию и ваших конкурентов;

Я создам целевую аудиторию и аудитории для ретаргетинга;

Я создам объявления для рекламы 1-го уровня и ретаргетинга (на людей, которые были на сайте, но не звонили / покупали, но не активны);

Я буду управлять, оптимизировать и масштабировать кампании;

Я буду раздельно тестировать все варианты, чтобы получать все лучшие и лучшие результаты и многое другое.

Хочу, чтоб вы знали еще одну вещь.

Я всегда сторонник того, чтобы мы давали больше, чем от нас ждут. Поэтому с каждым клиентом я стремлюсь к Большему. Давайте работать вместе, давайте расти еще больше.