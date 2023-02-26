Евгения Заречнева EvZar_87EvZar_87
36 летРоссия/Белово
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Infografika
Всем Привет! Я Женя!
Рада приветствовать Вас!
Я создаю дизайн и инфографику карточек для WILDBERRIES и OZON!
Прежде чем оформлять карточку, я проанализирую Ваших потенциальных конкурентов и помогу выделиться среди них!
Предоставлю несколько вариантов оформления, из которых мы выберем понравившийся!
ПРАЙС
Главная карточка товара от 200р.
Каждый последующий слайд от 150р.
При заказе больше 5 слайдов - СКИДОЧКА ??
Срок изготовления работ 2-3 дня.
Для заказа напиши мне:
@EvgeniyaZarechneva
WA 8-960-910-39-90
Я против войны в Украине!