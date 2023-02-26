EvZar_87

Евгения Заречнева EvZar_87

 
36 летРоссия/Белово
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Infografika

Всем Привет! Я Женя!
Рада приветствовать Вас!

Я создаю дизайн и инфографику карточек для WILDBERRIES и OZON!

Прежде чем оформлять карточку, я проанализирую Ваших потенциальных конкурентов и помогу выделиться среди них!

Предоставлю несколько вариантов оформления, из которых мы выберем понравившийся!

ПРАЙС
Главная карточка товара от 200р.
Каждый последующий слайд от 150р.
При заказе больше 5 слайдов - СКИДОЧКА ??
Срок изготовления работ 2-3 дня.

Для заказа напиши мне:
@EvgeniyaZarechneva
WA 8-960-910-39-90