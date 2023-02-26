Infografika

Всем Привет! Я Женя!

Рада приветствовать Вас!



Я создаю дизайн и инфографику карточек для WILDBERRIES и OZON!



Прежде чем оформлять карточку, я проанализирую Ваших потенциальных конкурентов и помогу выделиться среди них!



Предоставлю несколько вариантов оформления, из которых мы выберем понравившийся!



ПРАЙС

Главная карточка товара от 200р.

Каждый последующий слайд от 150р.

При заказе больше 5 слайдов - СКИДОЧКА ??

Срок изготовления работ 2-3 дня.



Для заказа напиши мне:

@EvgeniyaZarechneva

WA 8-960-910-39-90