Вдумчивые и легко читаемые тексты по ТЗ

Здравствуйте! На этой бирже почти не работала, но опыт в копирайтинге у меня больше 7 лет.

Настроена на долгосрочное сотрудничество и интересные проекты.

Продумываю структуру текстов, общий контент-план, подбираю изображения со стоков. Знаю, как работать с WordPress, привожу в порядок уже написанные статьи.

Гарантирую:

• Уникальность

• Соблюдение ТЗ

• Тексты для людей

В основном сдаю работу раньше срока. Всегда признательна за отзывы и быструю проверку.Обращайтесь, если нужны хорошие тексты!