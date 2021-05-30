Вдумчивые и легко читаемые тексты по ТЗ
Здравствуйте! На этой бирже почти не работала, но опыт в копирайтинге у меня больше 7 лет.
Настроена на долгосрочное сотрудничество и интересные проекты.
Продумываю структуру текстов, общий контент-план, подбираю изображения со стоков. Знаю, как работать с WordPress, привожу в порядок уже написанные статьи.
Гарантирую:
• Уникальность
• Соблюдение ТЗ
• Тексты для людей
В основном сдаю работу раньше срока. Всегда признательна за отзывы и быструю проверку.Обращайтесь, если нужны хорошие тексты!
Действие аккаунта приостановлено!