Приветствую, меня зовут Ева.

Не буду писать много о себе, тут качество моей работы превышает рассказы о моей личности, но расскажу, что я умею.

Я обрабатываю фотографии и монтирую видео, умею вести Инстаграм и отлично разбираюсь в цветовой гамме, и визуальной картинке вашего профиля, фотографирую людей и составляю образы, редактирую текста и пишу стихи.

Коммуникабельность, честность, открытость, умение привлечь клиента к продукту и еще много качеств которые я приобрела за года работы в многих сферах.