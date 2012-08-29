Приветствую Вас, уважаемые заказчики!

Я предлагаю несколько видов услуг.

> Копирайт/рерайт. Заполнение новостных блоков на сайтах.

> Стилистическая и орфографическая правка текстов.

> Стилистическая обработка фото. Художественная коррекция фотографий. Фотомонтаж. Фотоколлажи. Виньетки.

> Календари индивидуального дизайна.

> Профессиональные презентации из фото и видео заказчика. Оформление памятных фильмов на свадьбы, дни рождения, юбилеи.

К любой работе подхожу ответственно, творчески и индивидуально! Не работаю шаблонно. Каждый проект делаю с душой!

Примеры некоторых работ можно посмотреть в портфолио.

Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!