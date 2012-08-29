Приветствую Вас, уважаемые заказчики!
Я предлагаю несколько видов услуг.
> Копирайт/рерайт. Заполнение новостных блоков на сайтах.
> Стилистическая и орфографическая правка текстов.
> Стилистическая обработка фото. Художественная коррекция фотографий. Фотомонтаж. Фотоколлажи. Виньетки.
> Календари индивидуального дизайна.
> Профессиональные презентации из фото и видео заказчика. Оформление памятных фильмов на свадьбы, дни рождения, юбилеи.
К любой работе подхожу ответственно, творчески и индивидуально! Не работаю шаблонно. Каждый проект делаю с душой!
Примеры некоторых работ можно посмотреть в портфолио.
Буду рада взаимовыгодному сотрудничеству!
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Портфолио
- Поздравительные открытки140 просмотров
- Без названия109 просмотров
- Коллажи147 просмотров
- Без названия131 просмотр
- Без названия123 просмотра
- Стилистическая обработка фото287 просмотров
- Без названия128 просмотров
- Фотомонтаж. Новогоднее чудо151 просмотр
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