EvaDontsova

Smm-менеджер, Таргетолог, опыт работы больше 1 года
Знаю как сделать не только красивый, но и продающий контент в Instagram
Помогаю клиентам в продвижение их бизнеса в Instagtam.
Что я могу Вам предложить:
- разработка стратегии для Вашего бизнеса (анализ конкурентов, подбор целевой аудитории);
- контент-план;
- дизайн постов, highlights, шаблоны под сторис;
- промоут постов в Instagram;
- таргетированная реклама;
- дизайн креативов под рекламу;
- копирайтинг;
- аудит профиля;
- аналитика рекламной кампании;
- консалтинг.