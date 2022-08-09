EvaDontsova

Smm-менеджер, Таргетолог, опыт работы больше 1 года

Знаю как сделать не только красивый, но и продающий контент в Instagram

Помогаю клиентам в продвижение их бизнеса в Instagtam.

Что я могу Вам предложить:

разработка стратегии для Вашего бизнеса (анализ конкурентов, подбор целевой аудитории);

контент-план;

дизайн постов, highlights, шаблоны под сторис;

промоут постов в Instagram;

таргетированная реклама;

дизайн креативов под рекламу;

копирайтинг;

аудит профиля;

аналитика рекламной кампании;

консалтинг.

Буду рада сотрудничеству!