EvaDontsova

Ева EvaDontsova

 
21 годУкраина/Киев
2 года на фриланс-бирже
Была
год назад
Smm-менеджер, Таргетолог, опыт работы больше 1 года

Знаю как сделать не только красивый, но и продающий контент в Instagram

Помогаю клиентам в продвижение их бизнеса в Instagtam.

Что я могу Вам предложить:

  • разработка стратегии для Вашего бизнеса (анализ конкурентов, подбор целевой аудитории);
  • контент-план;
  • дизайн постов, highlights, шаблоны под сторис;
  • промоут постов в Instagram;
  • таргетированная реклама;
  • дизайн креативов под рекламу;
  • копирайтинг;
  • аудит профиля;
  • аналитика рекламной кампании;
  • консалтинг.
Буду рада сотрудничеству!