Печатная машинка Ева

В данный момент учусь на третьем курсе по направлению Экология и Природопользование в РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. Умею работать с документацией, владею несколькими графическими редакторами и программами microsoft office, умею писать мотивационные тексты и завлекать людей, разбираюсь в современных трендах. Работу всегда завершаю в срок, четко согласно требованиям. Уверенный пользователь ПК (уровень "могу переустановить ОС"). Есть мощный компьютер и смартфон.

Обладаю высокой скоростью печати, отличным знанием русского (96 баллов по итогам ЕГЭ), а также английского (B2) языка. Сейчас есть много свободного времени из-за того, что учусь дистанционно. Быстро и качественно выполню ваш заказ!