Опытный копирайтер и рерайтер, автор статей и публикаций

На данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, поэтому работу могу выполнять в ночное время суток.

До выхода в декрет работала менеджером по продвижению в компании, занимающейся компьютерными играми и ПО.

Имею опыт написания статей, пресс-релизов, технических переводов, создания техзаданий, раскрутки проектов, сайтов, стартапа новых проектов.