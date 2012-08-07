Опытный копирайтер и рерайтер, автор статей и публикаций
На данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком, поэтому работу могу выполнять в ночное время суток.
До выхода в декрет работала менеджером по продвижению в компании, занимающейся компьютерными играми и ПО.
Имею опыт написания статей, пресс-релизов, технических переводов, создания техзаданий, раскрутки проектов, сайтов, стартапа новых проектов.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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Наполнение сайтов
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от $5
от 3 дней
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Переводы
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от $5
от 3 дней
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Редактирование и Корректура
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от $1
от 1 дня
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Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $5
от 3 дней
нет рейтинга