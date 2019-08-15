Фриланс 4 часа в день, люблю писать и рерайтить, учусь тестить. Хороший продавец.

Мама в декрете с 6 летним стажем активных продаж(евросеть, сеть мебельных салонов). Тренирую навык customer development (изучение потенциальных потребителей для тестирования идеи или прототипа будущего или существующего продукта).

На яндекс картах - знаток города 5 уровня, могу писать отзывы.

Прошла трех недельный офлайновый курс по смм и таргету (знания базовые).

Готова начать с тестовых заказов за отзывы на сервисе.