Eva_Convisar

Сайты на Tilda, которые продают и радуют

Опытный маркетолог и начинающий веб-дизайнер, который вдохновлён возможностями платформы Tilda и лёгкостью её администрирования в будущем для заказчиков.

Более трёх лет работала в веб-студии интернет-маркетологом и знаю процесс создания сайта на любой системе от и до.

Мега-замотивирована набить руку и как можно скорее выйти на уровень топовых разработчиков Tilda.

Использую не только эксклюзивные блоки, но и кодировку для реализации почти любых ваших идей!