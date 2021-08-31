Eva_Convisar

Ева Конвисар Eva_ConvisarEva_Convisar
31 годРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Сайты на Tilda, которые продают и радуют
Опытный маркетолог и начинающий веб-дизайнер, который вдохновлён возможностями платформы Tilda и лёгкостью её администрирования в будущем для заказчиков.
Более трёх лет работала в веб-студии интернет-маркетологом и знаю процесс создания сайта на любой системе от и до.
Мега-замотивирована набить руку и как можно скорее выйти на уровень топовых разработчиков Tilda.
Использую не только эксклюзивные блоки, но и кодировку для реализации почти любых ваших идей!
Действие аккаунта приостановлено!