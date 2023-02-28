Eva_Muschka770

Я профессионал в области веб-разработки со стеком технологий, включающим HTML5, CSS3, PHP, MySQL, JS, jQuery и Bootstrap 5. Вы ищете профессионального специалиста, который сможет вам помочь с созданием, оптимизацией, доработкой и продвижением сайта? Я занимаюсь этим уже более 5 лет и имею опыт работы с такими компаниями, как ООО "Метинвестстрой" и "ЛИДЕР-ИНСТРУМЕНТ", а также с веб-студией Михайлов и партнеры. Моя команда и я имеем богатый опыт в создании, продвижении и доработке более чем 150 проектов, включая следующие кейсы: -Ускорение интернет-магазина в 73 раза -Создание сайта для Агнешки из Варшавы и успешный запуск на международном рынке -Размещение сайта по фальшполу в топ 3 результатов поиска Яндекса Обращайтесь ко мне.

Мы - команда профессионалов, включающая в себя дизайнеров, программистов, маркетологов, контент-менеджеров, SEO-специалистов, менеджеров проектов, SMM-экспертов и рекламщиков. Мы предоставляем весь перечень услуг по созданию и сопровождению сайтов, включая настройку контекстной рекламы. Наша цель - работать на результат и построить с вами долгосрочные и надежные взаимоотношения. Мы гордимся своим опытом работы и успешными кейсами, такими как ускорение интернет-магазина в 73 раза, выход на иностранный рынок сайта Разрабатываем: Информационные порталы Лендинги Интернет - магазины Фирменный стиль, разработка логотипа

Оформление и ведение соцсетей Выполняем дизайн любой сложности. Наполняю сайты товарами. Работаю со всеми популярными cms WordPress, Joomla, MODX, OpenCart, WooCommerce, Bitrix. Пишу продающие посты для соц сетей. Напишите мне я уточню детали по Вашему будущему сайту, и рассчитаю стоимость. Сайт – это Ваш личный менеджер по продажам, который работает на Вас 24/7.

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Помогу в исправлении основных ошибок, при объёмных работах могу написать техническое задание для разработчика. SEO: Анализ конкурентов Анализ действий посетителей на сайте Внутренняя оптимизация сайта, оптимизация структуры сайта Аналитика - посещаемость, конверсии, точки роста Аудит ссылочной массы SEO аудит Формирование SEO чек-листа Сбор семантического ядра и его расширение, кластеризация Настройка редиректов Оптимизация метатегов под поисковые системы

Оптимизация текстов под поисковые системы Подготовка технического задания для программистов, дизайнеров и разработчиков, осуществление контроля за исполнением, тестированием и приемкой. Создание кнопок, плиток тегов, перелинковок Закупка ссылочной массы, линкбилдинг Правки от клиентов Исправление ошибок вебмастера Яндекса Разработка стратегии продвижения сайтов Ведение аналитики и отчетности Работа с социальными сигналами Поиск и предложение новых методов решения задач SEO и SERM