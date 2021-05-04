Сторисмейкер

Меня зовут Евгения, я СТОРИСМЕЙКЕР в самом начале своего творческого путиНа данный момент прохожу курс StoriesBiz у Алины Акиловой и Тани Максимовой.Предлагаю вам сотрудничество за минимальную оплату, поскольку я только набираюсь опыта и собираю портфолио. Помогу вам:▪️в оформлении stories▪️составлении контент-плана▪️помощь с постами▪️в оформлении и упаковке вашего профиля▪️увеличении охватов ▪️привлечении новых подписчиков и потенциальных клиентовВзамен я хочу попросить у вас отзыв о моей работе и возможность добавить результаты моей работы себе в кейсы.Моя цель сейчас - помочь вам и научиться работать с клиентами, выполнять их пожелания по сторис и постам и помочь им в развитии собственной страницы (бизнеса). Буду рада нашему сотрудничеству. Вот мои контакты для связи:  https://t.me/eva_tm [email protected]: @_eva.tmОтличного вам дня и настроения!