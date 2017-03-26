Здравствуйте!
Меня зовут Ева, мне 22 года. Профессиональная актриса драматического театра и кино. Закончила курсы озвучивания на студии "Кипарис".
Занимаюсь озвучиванием игр,мультфильмов,фильмов,сериалов,аудиокниг.
Мой голос готов озвучить ваш мультфильм, игру или видео!
Контактные данные:
VK: https://vk.com/kairegeneration
Почта: [email protected]
Skype: Evavoice
Ссылки на аудио,в которых вы можете послушать мой голос:
Пример голоса. Пивоварова Ирина "Странный мальчик"
Пример детского голоса(робот)
Пример голоса.Borderlands II Гейдж
Озвучивание мультфильмов:
Мультфильм "Альберт", персонажи - Ель,сорняк,массовка
Сериал "Опасный Герни",персонажи - Джена,женщина в розовой кофте,массовка
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