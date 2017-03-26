Здравствуйте!

Меня зовут Ева, мне 22 года. Профессиональная актриса драматического театра и кино. Закончила курсы озвучивания на студии "Кипарис".

Занимаюсь озвучиванием игр,мультфильмов,фильмов,сериалов,аудиокниг.

Мой голос готов озвучить ваш мультфильм, игру или видео!

Контактные данные:

VK: https://vk.com/kairegeneration

Почта: [email protected]

Skype: Evavoice

Ссылки на аудио,в которых вы можете послушать мой голос:

Пример голоса. Пивоварова Ирина "Странный мальчик"﻿

Пример детского голоса(робот)﻿

Пример голоса.Borderlands II Гейдж﻿

Озвучивание мультфильмов:

Мультфильм "Альберт", персонажи - Ель,сорняк,массовка﻿

Сериал "Опасный Герни",персонажи - Джена,женщина в розовой кофте,массовка﻿