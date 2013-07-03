Есть сайт, необходимо разместить товар. Прайсы есть, надо их залить. Сайт ранее был сделан под детскую обувь, надо переделать под игрушки "Привести его в порядок". Приму Ваши рекомендации по продвижению Сайт сделан на InSales
Действие аккаунта приостановлено!
- Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходима лендинговая информационная страницаСайты «под ключ»28 заявокЗакрыт8 лет назад
Сайт рабочий, http://www.tax23.ru/ Но им полноценно давно не занимались Глаз он не радует и клиент не всегда может найти интересующую информацию Сделать поиск и нахождение ключевой информации на сайте быстрым Вывести ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Надо составить семантическое ядро сайта Прописать теги, возможно перелинковать страницы Прописать ключевые слова, исправить ошибки верстки сайта (полностью делала его сама, результат видела только снаружи, что внутри- моя не понимать)))) сайтом раньше ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт11 лет назад
Новый сайт, необходимо продвижение в сети по ключевым словам (детская обувь, одежда) Жду предложения с ценойПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Есть шаблоны банеров, надо изменить в них текст более подробно исполнителюБаннеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$25
10 баллов
12 лет назад
Отличный заказчик. Точно поставленное и правильно сформулировано ТЗ, мгновенная оплата. Было очень приятно сотрудничать. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
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