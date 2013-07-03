Evagraff

Наталья Evagraff

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Наполнить сайт, разместить товары

    Есть сайт, необходимо разместить товар. Прайсы есть, надо их залить. Сайт ранее был сделан под детскую обувь, надо переделать под игрушки  "Привести его в порядок". Приму Ваши рекомендации по продвижению Сайт сделан на InSales

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обновить сайт

    Сайт рабочий, http://www.tax23.ru/ Но им полноценно давно не занимались Глаз он не радует и клиент не всегда может найти интересующую информацию Сделать поиск и нахождение ключевой информации на сайте быстрым Вывести ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Семантическое ядро

    Надо составить семантическое ядро сайта Прописать теги, возможно перелинковать страницы Прописать ключевые слова, исправить ошибки верстки сайта (полностью делала его сама, результат видела только снаружи, что внутри- моя не понимать)))) сайтом раньше ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

Отзывы фрилансеров

MSK777
Макс 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
36 отзывов(-1)
$25
10 баллов
12 лет назад
Переделать несколько баннеров
Отличный заказчик. Точно поставленное и правильно сформулировано ТЗ, мгновенная оплата. Было очень приятно сотрудничать. Всем рекомендую!
Сделал все быстро и качественно, все пожелания учел, приятно работать
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