Занимаюсь motion-дизайном более 3 лет, достаточный опыт в работе, к каждому заказчику индивидуальный подход, укладываюсь в поставленные сроки, всегда иду на компромисс.

►Нахожусь постоянно онлайн и отвечаю максимально оперативно.

- Создание бюджетных анимационных видео

- Создание видеороликов с инфографикой

- Создание рекламных и промо роликов

- Создание заставки, интро, аутро

- Монтаж клипа и ремикса

- Цветокоррекция

- Стабилизация

- Трекинг

►Не работаю в одном стиле, работаю в любом, какой нужен клиенту. Каждая моя работа индивидуальна и оригинальна. Главное — доступно объясните свои пожелания, и вы будете довольны результатом.

►Не работаю в одном стиле, работаю в любом, какой нужен клиенту. Каждая моя работа индивидуальна и оригинальна. Главное — доступно объясните свои пожелания, и вы будете довольны результатом.

▷Программы в которых я работаю:

Adobe After Effects

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop

Ваш заказ не заставит долго ждать.