Занимаюсь motion-дизайном более 3 лет, достаточный опыт в работе, к каждому заказчику индивидуальный подход, укладываюсь в поставленные сроки, всегда иду на компромисс.
►Нахожусь постоянно онлайн и отвечаю максимально оперативно.
- Создание бюджетных анимационных видео
- Создание видеороликов с инфографикой
- Создание рекламных и промо роликов
- Создание заставки, интро, аутро
- Монтаж клипа и ремикса
- Цветокоррекция
- Стабилизация
- Трекинг
►Не работаю в одном стиле, работаю в любом, какой нужен клиенту. Каждая моя работа индивидуальна и оригинальна. Главное — доступно объясните свои пожелания, и вы будете довольны результатом.
►Не работаю в одном стиле, работаю в любом, какой нужен клиенту. Каждая моя работа индивидуальна и оригинальна. Главное — доступно объясните свои пожелания, и вы будете довольны результатом.
▷Программы в которых я работаю:
Adobe After Effects
Adobe Premiere Pro
Adobe Photoshop
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