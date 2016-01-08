Мое портфолио!
Добрый день, меня зовут Иван. Я занимаюсь разработкой сайтов.
Моё резюме вы можете посмотреть тут:
http://spb.hh.ru/resume/17687464ff02daa6770039ed1f37646c6e5a6b
Пишу тексты для портала http://3dpeterburg.ru
Так же работаю на интернет биржах фрилансеров.
Предпочтительно занимаюсь копирайтингом, рерайтингом и переводами.
Контент: статьи (рерайт/копирайт), идеальная орфография, оригинальность
изложения, большое количество тем.Текст в формате соцсети, блога, пресс-релиза.
Действие аккаунта приостановлено!
Наполнение сайтов
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Переводы
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