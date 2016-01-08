Мое портфолио!

Добрый день, меня зовут Иван. Я занимаюсь разработкой сайтов.

Моё резюме вы можете посмотреть тут:

http://spb.hh.ru/resume/17687464ff02daa6770039ed1f37646c6e5a6b

Пишу тексты для портала http://3dpeterburg.ru

Так же работаю на интернет биржах фрилансеров.

Предпочтительно занимаюсь копирайтингом, рерайтингом и переводами.

Контент: статьи (рерайт/копирайт), идеальная орфография, оригинальность

изложения, большое количество тем.Текст в формате соцсети, блога, пресс-релиза.