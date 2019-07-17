EvanValentine

Профессиональный дизайн для вашего бизнеса
ОБО МНЕ
- Опыт и компетентность
- Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций
- Настойчивость и эффективность
- Всегда на связи для решения возникших вопросов)
Что делаю?
Создаю логотипы и фирменный стиль,дизайн продукции и наружной рекламы.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
- Заказчик даёт тз,возможно при отсутствии конкретных задач мы их вместе составим
- Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
- Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
- Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости)БЕСПЛАТНО
- Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
- Отправка исходников.
- Обмен положительными отзывами.
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через- личные сообщения
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