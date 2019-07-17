EvanValentine

Дмитрий EvanValentine

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Профессиональный дизайн для вашего бизнеса

ОБО МНЕ

  • Опыт и компетентность
  • Чувство вкуса и понимание актуальных тенденций
  • Настойчивость и эффективность
  • Всегда на связи для решения возникших вопросов)

Что делаю?

Создаю логотипы и фирменный стиль,дизайн продукции и наружной рекламы.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

  • Заказчик даёт тз,возможно при отсутствии конкретных задач мы их вместе составим
  • Предоплата 50% от суммы заказа на дизайн или безопасная сделка.
  • Разработка дизайна в течении оговоренного срока.
  • Утверждение/выбор одного из предоставленных вариантов дизайна, внесение правок (при необходимости)БЕСПЛАТНО
  • Оплата оставшихся 50% суммы за проект.
  • Отправка исходников.
  • Обмен положительными отзывами.
 

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