EvangelinaK

Улучшаю тексты за минуты

Закончила британский университет Teesside с BA International Business Management, владею английским на уровне C1 Advanced, в связи с чем помогаю с английским всем желающим. Работала учителем английского, пишу на нем стихи, перевожу тексты, переписываю их, в том числе технические и медицинские. На русском языке пишу стихи, повести, редактирую новые романы, переписываю существующие работы. Окончила курс журналистики и письма. Внимательна к деталям и требовательна к себе, скрупулезно выполняю поставленные задачи и всегда проверяю конечный результат.