Evangellin

Помогу вам:

-отредактировать фото (в различных редакторах)

-составить визуал ленты для Инстаграма (или провести консультацию по оформлению)

-отредактировать текст или сделать рерайт

-оформить иконки для сториз в Инстаграм

-составлю детальный контент-план для постов (+сториз)

-составлю матрицу контента для Инстаграм

-помогу оформить магазины (или листинги) на Ярмарке Мастеров и Etsy, а также проверить и подобрать ключевые слова (теги)

-оформить или составить чек-листы, гайды, инструкции и пр.

Ответственная, исполнительная, пунктуальная. Могу расставлять приоритеты и добиваться поставленных целей. В работе люблю порядок, начатое дело всегда довожу до идеального состояния. Умею руководить, принимать решения и нести за них ответственность. Не конфликтная, всегда нахожу компромиссы.

Занимаюсь личностным ростом и саморазвитием. Увлекаюсь йогой, ЗОЖ, психологией, тайм-менеджментом и планированием, графическим дизайном, фотографией и английским языком.​

-с 2015-2019 гг работала начальником отдела делопроизводства (знаю, как составлять необходимые документы, деловые письма; редактирование, исправление ошибок и пр.)

-с января 2019 по сегодняшний день "веду" свой бизнес в интернете, в связи с этим наработала опыт (1 год) в плане оформления визуала, обработки фото, заполнение магазинов, написание контента и пр.

Помимо этого проходила различные курсы (сертификаты имеются):

Инстабизнес по-новому, 30.10.2019 г (Ирина Арктика)

Интернет-маркетинг для B2B, 19.09.201 г (Completo)

Digital-старт: первый шаг к востребованной профессии, сентябрь 2019 г, Нетология

Бизнес-класс, 17.09.2019 г, Сбербанк и Google

Профессии в Digital, 30.12.2019 г, Skillbox

Работа копирайтера, 21.06.2020 г, ИНТУИТ

Английский язык, 21.06.2020 г, ИНТУИТ

Качай сторис 2.0, 04.06.2020 г (Алена Мишурко)

Adobe Photoshop. Основы, 16.07.2020 г, GeekBrains

и другие курсы (без сертификатов))