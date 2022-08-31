Evaroman25

SEO-продвижение сайтов, seo-аудит, контекстная реклама

Подробный seo-аудитДавал рекомендации по конверсионности посадочных страниц, и юзабилити сайта По результатам аудита писал ТС для программиста и проверял его работу. Сбор семантического ядра Делал кластеризацию ключевых запросов для грамотного построения структуры сайта и навигации "хлебные крошки"Прописывал мета-теги: Title, description, распределял структурно заголовки h1,h2,h3,и т.д.На уровне технической оптимизации проверял: скорость загрузки сайта, адаптация сайта на всех видах устройств, ЧПУ url, наличие 404 страницы Внедрял самостоятельно все ключи в сео-тексте на продвигаемых страницах, также самостоятельно писал статьи в блогахПри необходимости генерировал карту сайта Sitemap.xml для скорейшей индексации страниц, и прописывал ее в Robots.txt, в работе закрывал технические страницы, и админки сайтовСоставлял анкор-лист (моя стратегия 80/20, безанкор и анкор)Просчет бюджета на закупку ссылок, а также количество ссылок конкурентов составлял в Serpstat и АхрефсЗанимался естественным ссылочным наращиванием для придания максимальной естественности сайту в глазах поисковых систем: записи статей в блогахПокупка форумных крауд-ссылок на Kwork Коммуникация с другими веб-мастерами, с целью размещения ссылок на их сайте ( аут-рич)Покупка ссылок на платных биржах: Collaborator, Go links, MiralinksНаписание ТС для копирайтера, проверка его работы на уникальности и академической тошноты текстовОценка качества сайтов-доноров по Мажестику, Ахрефсу, и собственной формулеТакже в рамках проекта настраивал поисковые кампании в контекстной рекламе. Оптимизировал показатели CTRПо всем работам предоставлял еженедельный отчет