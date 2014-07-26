«Живет лишь тот, кто творит.»
Ромен Роллан
Несколько лет назад я воплотила свою давнюю мечту – перебралась жить в Южную Америку.
Мне всегда было интересно изучать иностранные языки, культуру, постигать новое и неизведанное.
И сейчас, наполненная пылом и жаром латиноамериканцев, хочу заняться делом, которое люблю: писать.
Для Вас, дорогой заказчик, предлагаю создание статей и рерайт по темам:
Туризм
Развлечения и Досуг
Психология взаимоотношений
Красота и здоровье
Мода
И как человек открытый ко всему новому, с радостью возьмусь и за другие темы.
И также смело обращайтесь ко мне за переводами:
С русского, украинского на испанский, английский и наоборот.
Все выполню профессионально, оперативно, с любовью к слову!
Положитесь на меня и останетесь довольны!