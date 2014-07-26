Копирайт - Рерайт - Переводы (с/на испанский-английский-русский-украинский)

«Живет лишь тот, кто творит.»

Ромен Роллан

Несколько лет назад я воплотила свою давнюю мечту – перебралась жить в Южную Америку.

Мне всегда было интересно изучать иностранные языки, культуру, постигать новое и неизведанное.

И сейчас, наполненная пылом и жаром латиноамериканцев, хочу заняться делом, которое люблю: писать.

Для Вас, дорогой заказчик, предлагаю создание статей и рерайт по темам:

Туризм

Развлечения и Досуг

Психология взаимоотношений

Красота и здоровье

Мода

И как человек открытый ко всему новому, с радостью возьмусь и за другие темы.

И также смело обращайтесь ко мне за переводами :

С русского, украинского на испанский, английский и наоборот.

Все выполню профессионально, оперативно, с любовью к слову!

Положитесь на меня и останетесь довольны!