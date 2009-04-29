Выездной фотограф

Октябрь 2008 – по настоящее время выездной фотограф. Съемка рекламной продукции для каталога, одежда, продукты питания. Работа с детьми, портретная съемка. Также работа на мероприятиях, совещаниях, презентациях. Есть подготовленное портфолио. Также архитектурная съемка и работа с интерьерами. Дневная и ночная съемка архитектуры Петербурга. Художественная обработка.

• февраль 2006- апрель 2007 фотограф "Фото-видео плюс", выездная и архитектурная съемка, рекламная съемка, съемка продуктов питания и одежды, работа с интерьерами и экстерьерами, съемка торговых комплексов. Есть в наличии подготовленное портфолио.

• сентябрь 2002 - май 2003 "Петербургские фотомастерские" при Государственном центре фотографии. Фотографирую втечение 8 лет. Училась и у начинающих профессионалов и у людей, сформировавших свое имя в области художественной фотографии.

• сентябрь 2002 г. - июнь 2007 учеба в ГКА им. Маймонида - Московская Государственная Академии им. Маймонида, факультет социальной медицины, специальность психология.