Eve_

Евгения Eve_

 
56 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Верстальщик PSD-2-HTML, 1c Битрикс

Вебмастер, верстальщик HTML, XML/XSLT программист

Опыт работы верстальщиком с 2005 года.

HTML, CSS - валидная кроссбраузерная блочная/табличная верстка и разработка сайтов различной сложности;

Верстка с 0 и доработка существующих проектов;

Нарезка PSD-макетов различной сложности;

Оптимизация графики для веб;

PHP - начальные знания;

JavaScript - начальные/базовые знания (не программирование);

Опыт разработки, доработки и поддержки сайтов на Битриксе;

Опыт интеграции HTML-кода, дизайна в CMS;

PHPJavascriptHTMLCSSБитриксСайт на Битрикс
HTML-верстка
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