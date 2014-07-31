Верстальщик PSD-2-HTML, 1c Битрикс
Вебмастер, верстальщик HTML, XML/XSLT программист
Опыт работы верстальщиком с 2005 года.
HTML, CSS - валидная кроссбраузерная блочная/табличная верстка и разработка сайтов различной сложности;
Верстка с 0 и доработка существующих проектов;
Нарезка PSD-макетов различной сложности;
Оптимизация графики для веб;
PHP - начальные знания;
JavaScript - начальные/базовые знания (не программирование);
Опыт разработки, доработки и поддержки сайтов на Битриксе;
Опыт интеграции HTML-кода, дизайна в CMS;
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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