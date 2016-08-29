¡Hola! Me llamo Julia y quiero hablar de mi misma. Являюсь студенткой четвертого курса Прикладной лингвистики. Помимо изучения английского, также занимаюсь испанским языком, овладением навыками коммуникации, языками программирования (в рамках исследования функциональной лингвистики).

На досуге рисую скетчи и концепт-арты. На данный момент пишу рассказ, в основе которого лежит борьба за власть на фоне развития эпигенетики, и теория исторического циклизма. Также разрабатываю собственную вселенную в надежде создать франшизу. В ближайшем будущем хотела бы заняться короткометражками.