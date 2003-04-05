У меня есть портфолио которое вы можете просмотреть!Я рисую со школьного возраста, умею рисовать от руки, на телефоне в различных программах, так же умею пользоваться редакторами, рисую так же на планшете, хорошо владею пк.Сама геймер и интересуюсь различными играми в последствии играю в них). Так же осваивалась в zbrush , создавала 3д модели(так же вы можете увидеть эти работы в портфолио). Если рисую на планшете то в основном в программе "Krita" так же учусь сейчас в ней покадровой анимации, параллельно начинаю изучать blender. Рисую через фотошоп. Так же начинаю знакомиться с движком "Unreal Engine"- движок поддерживаемый компанией Epic Games. Готова рисовать в разных стилях и направлениях.Я довольно быстро обучаюсь и многим интересуюсь.Так же я обрабатываю фотографии.