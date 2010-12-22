EvelinaZelenkova

Фирменный стиль, логотипы, флаеры, плакаты, брошуры, визитки

"ВКЛЮЧИ ИДЕЮ!"

моё портфолио: http://zelenkovaevelina.carbonmade.com/

Я сторонница того, чтобы всё было сделано качественного, вовремя и честно, поэтому вся работа документизируется. Если я не чувсвую уверенности в том, что справлюсь с поставленной задачей, я за неё не берусь.

Образование в области дизайна (3 года) + постоянная работа над собой дает мне возможность выполнять все работы качественно и полностью воплощать свои идеи, а образование в области рекламы и имиджа помогает мне сделать мои работы не просто красивыми, но также и продающими. Каждый день я стараюсь стать лучше и лучше в области дизайна и рекламы.

ОБРАЗОВАНИЕ

Высшее образование:

На данный момент я учусь в Таллиннском университете (Эстония). Степень бакалавра. 2ой курс.

Специальность: Реклама и имидж

Дополнительная специальность: PR (Public relaitions)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

3 года училась в Таллинском Художественном центре Старого города (Эстония) на факультете дизайна.

ОПЫТ РАБОТЫ:

Июн 2010 - Август 2010 - рекламное агентство Piar (Эстония) - дизайн флаеров, рекламных плакатов, визиток

Бутик Императорского фарфорового завода (Эстония) - оформление витрин, оформление флаеров, писем

Montegna (Эстония) - оформление флаеров, плакатов, визитки, логотип

ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ

Язык понимание устная речь письменная речь

русский родной язык

эстонский очень хороший очень хороший очень хороший

английский очень хороший очень хороший очень хороший

итальянский средний начальный средний

немецкий начальный начальный начальный

НАВЫКИ РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ

Навыки Уровень

CAD-системы:

3DStudio MAX - начальный уровень

AutoCAD - начальный уровень

Графика, верстка, мультимедиа:

Adobe Illustrator - обычный пользователь

Adobe InDesign - обычный пользователь

Adobe Photoshop - уровень специалиста

CorelDraw - начальный уровень

Программное обеспечение для офиса:

MS Excel - средний уровень

MS Outlook - обычный пользователь

MS PowerPoint - средний уровень

MS Word - средний уровень

Программы статистики:

SPSS - средний уровень