Имею два высших образования, закончила в 2000 году Запорожский Государственный Университет, факультеты: русско-украинская филология и практическая психология. Хорошо владею русским и украинским языком, имею навыки работы на ПК, умею работать с цифровым фотоаппаратом. Последний год работала, как удаленный сотрудник в крупном московском рекламном агентстве. Сотрудничаю с московским книжным издательством, как автор художественных книг. Уже изданы две книги.

Есть опыт написания рефератов, курсовых и дипломных работ для студентов.

Есть статьи по возрастной психологии.

Вообще же опыт работы штатным журналистом – 4 года. (До этого еще несколько лет внештатной работы журналистом в различных газетах города параллельно с работой психолога). С 2004 года по октябрь 2008 работала журналистом во всеукраинском издательстве, в состав которого входит семнадцать печатных изданий информационно-развлекательного характера (газеты и глянцевые журналы), рассчитанных на массового читателя (Издательство «Магнат»). Моя работа была связана с самыми разными темами: интервью с интересными в личностном и профессиональном плане людьми, рассказы, медицинская тематика, криминал. Вела рубрики: неизведанное, «там, за бугром», женские тайны, «жизнь наизнанку» и «интересный человек» (о необычных людях), криминальное чтиво, секреты красоты, кумир (о знаменитостях из мира искусства), гурман (рецепты кулинарных блюд), житейские истории (рассказы о любви, взаимоотношениях между людьми и т. д.), секреты красоты (косметология и пр.), медицина (интервью с врачами о здоровье, статьи на медицинскую тематику), сложная ситуация (информация по психологии) и другие. Последний год занимала там должность замредактора газеты «Магнат» (общественно-популярный всеукраинский еженедельник). В мои обязанности входило делать, в том числе, и новостную страницу. Уволилась по собственному желанию, чтобы заниматься удаленной работой.

В данный момент ищу удаленную работу. Работаю дома, поэтому располагаю свободным временем для постоянного сотрудничества. Дома есть компьютер с бесперебойной интернет-связью, следовательно, могу пересылать материалы по электронной почте. Устроит оплата электронным платежом по вебмани или банковский перевод.

Ссылки на работы не собираю, т. к. в основном они публикуются без моей подписи, но могу сказать, что за это время их сделано очень много и на самые различные темы. В том числе и на тему полезных советов.

Несколько ссылок все же прилагаю. Данные работы опубликованы под псевдонимом Лана Озерова

www.mosdomknigi.ru/bookca... – моя книга об Анне Николь Смит

www.rublevskoe.ru/envview... – статья о Жуковке

www.novaya-riga.ru/house_... – статья о Крокус-сити

kaluzhskoe.ru/envview/obj... – о Ясенево

my-rooms.ru/content/view/... – недвижимость в Болгарии.

Эти статьи опубликованы под моим настоящим именем Эвелина Журавель

ulady.ru/content/view/102... – о заикании у детей

my-rooms.ru/content/view/... – об итальянской недвижимости

anomalia.kulichki.ru/text... – статья об одном экстрасенсе