Занимаюсь разработкой сайтов "под ключ"

ФИО: Полякова Вероника Сергеевна

Возраст: 21 год

Образование: В данный момент учусь в Британской высшей школе дизайна по специальности "Дизайн в интерактивной среде". Закончила школу архитектуры и дизайна по специальности "Академический рисунок и живопись"

Опыт работы: 3 года

Чем я занимаюсь: Разработкой web-сайтов, в т.ч. лично работаю как web-дизайнер, арт-директор и менеджер проекта. Проще говоря, я целиком и полностью разрабатываю идею не только дизайна, но и функционала сайта, воплощаю ее в макетах страниц и техническом задании на разработку функционала, и затем подключаю к работе опытного программиста из своей команды. Общение с клиентом и тех-поддержку я также беру на себя для удобства самого клиента, в редких случаях когда программисту проще общаться с вами напрямую.

Помимо этого, занимаюсь разработкой логотипов, фирменного стиля, полиграфии, занимаюсь техническим дизайном, разработкой иконок и иллюстраций