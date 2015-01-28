Перевод текстов, видео (рус-eng/eng-рус). Рерайт (рус, укр.).

Свободный перевод текстов, видео и других материалов.

Уникальный SEO рерайт на русском, украинском.

Знание языков:

Украинский;

Русский;

English;

Любая , но быстрее и эффективнее работаю с тематиками:

IT (Engineering, Sofrware development, Hardware, Web, SEO, System Administarion etc);

медицина;

искусство и фотография;

музыка и кино;

спорт и спортивное питание;

страны, города, туризм и культура.

природа.

литература;

юмор.

"Всегда занимайся только тем, что приносит удовольствие, радость и выгоду"

"Делай на совесть или не делай вовсе".

Открыт для заказов и заинтересован в длительном сотрудничестве.