Everdim

Дмитрий Баландин Everdim

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Перевод текстов, видео (рус-eng/eng-рус). Рерайт (рус, укр.).

Свободный перевод текстов, видео и других материалов.

Уникальный SEO рерайт на русском, украинском.

Знание языков: 

  • Украинский;
  • Русский;
  • English;
Специализация:

Любая, но быстрее и эффективнее работаю с тематиками:

  • IT (Engineering, Sofrware development, Hardware, Web, SEO, System Administarion etc);
  • медицина;
  • искусство и фотография;
  • музыка и кино;
  • спорт и спортивное питание;
  • страны, города, туризм и культура.
  • природа.
  • литература;
  • юмор.
Мои главные кредо:

"Всегда занимайся только тем, что приносит удовольствие, радость и выгоду"

"Делай на совесть или не делай вовсе".

Открыт для заказов и заинтересован в длительном сотрудничестве.

Переводы
нет отзывов
$1.5/час
от $2от 5 часов
#986
Копирайтинг
нет отзывов
$0.6/час
от $1от 5 дней
#1161