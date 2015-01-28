Перевод текстов, видео (рус-eng/eng-рус). Рерайт (рус, укр.).
Свободный перевод текстов, видео и других материалов.
Уникальный SEO рерайт на русском, украинском.
Знание языков:
- Украинский;
- Русский;
- English;
Любая, но быстрее и эффективнее работаю с тематиками:
- IT (Engineering, Sofrware development, Hardware, Web, SEO, System Administarion etc);
- медицина;
- искусство и фотография;
- музыка и кино;
- спорт и спортивное питание;
- страны, города, туризм и культура.
- природа.
- литература;
- юмор.
"Всегда занимайся только тем, что приносит удовольствие, радость и выгоду"
"Делай на совесть или не делай вовсе".
Открыт для заказов и заинтересован в длительном сотрудничестве.
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$1.5/час
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$0.6/час
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