Everloving

Специалист информационной поддержки веб-сайта

Меня зовут Сергей. Я являюсь человеком, который способен грамотно и качественно писать тексты на заданную тематику в неограниченном количестве, а также поддерживать сайты разной тематической направленности в информационном плане благодаря врождённой способности прекрасно оптимизировать своё рабочее время.

Кратко о себе: учился в на книгоиздателя, владею основным пакетом компьютерных программ, имею опыт работы — поддерживал сайт компании по поиску недвижимости "НайдиКвартиру.ру" (http://naydikvartiru.ru/), где в основном занимался сортировкой, перемещением, классификацией и редактированием коттеджных посёлков и жилищных комплексов, предлагаемых компанией.

Сразу оговорюсь, что я целенаправленно ищу работу именно удалённого плана, так как считаю, что такой метод самоорганизации в рабочем пространстве намного продуктивнее «традиционных» принципов просиживания порток за зарплату в офисе и на качественном уровне предоставляет мне самому и моему работодателю возможность в полной мере насладиться всеми достоинствами долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества.

Умею и люблю писать, редактировать и пополнять всё, что угодно. Интересуюсь кинематографом, литературой и музыкой.