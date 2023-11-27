Работа на ПК, менеджер, администратор, набор текста, работа на сайте, с соцсетями, транскрибатор…..

Специализации:

Оператор ПК, оператор базы данных

Другое

Занятость: полная занятость, частичная занятость

График работы: удаленная работа

Опыт работы 27 лет 8 месяцев

Март 2020 — по настоящее время3 года 9 месяцев

Сайт

Помощник на сайте

Редактор текста, создание сайта с нуля на платформе Wfolio и тд., редактор фото…

Март 2013 — март 20207 лет 1 месяц

Интернет магазин товаров доя спорта и отдыха

Москва

Администратор, Менеджер по продажам

Прием заказов по телефону и на сайте, консультирование. Работа с поставщиками, транспортными компаниями, курьерами. Работы на сайте, работа с почтой.

Март 2013 — апрель 20132 месяца

Интернет магазин фитотерапии, г. Москва. Продажи

Оператор в интернет-магазине

Приём звонков, консультирование покупателей, оформление заказов. на компьютере (MS Office, Skype, IP-телефония, почта),

Январь 2006 — сентябрь 20126 лет 9 месяцев

МООО Милосердие, г. Санкт-Петербург Москва

Работник-волонтёр

Должностные обязанности и достижения: Офисная работа, приём звонков, психологическая помощь, работа по снабжению, поиск организаций для благотворительной помощи.

Декабрь 2001 — декабрь 20054 года 1 месяц

Медицинская фирма

Менеджер по продажам

• прием звонков • консультация клиентов • выявление потребностей покупателей; • прием и оформление заказов; • контроль доставки заказов.

Январь 1995 — январь 20016 лет 1 месяц

Магазин игрушек

Продавец-консультант

Продажи и консультирование.

Ключевые навыки

Отличное знание ПК, программ

Отлично разбираюсь в косметике и материалах

Рисую в графических редакторах

Знание социальных сетей.

Грамотность

Наполнение контентом

Работа с большим объемом информации

Деловое общение

Поиск информации в интернет

Деловая переписка

Электронная почта

ВВОД ДАННЫХ

Корреспонденция

Выписка накладных

Организация хранения документации

Работа с базами данных

Учет остатков

Приём товара

Инвентаризация

Сканирование документов

Копирование документов

Ввод данных

Прием входящих звонков

Обработка заказов

Активные продажи

Консультирование клиентов по телефону

Ведение переговоров

MS Excel

MS Word

Создание сайтов

Обо мне

Уверенный пользователь компьютера Навыки работы с компьютером (основные офисные приложения), Навыки работы в сети интернет. Хорошо разбираюсь в спортивном оборудовании, медицинских товарах и косметике.

Высшее образование

2016

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва

Курсы графический дизайн, вёрстка сайтов

2001

ММА -- Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова; 1-й МГМИ

Всо

Знание языков

Русский — Родной





Английский — A1 — Начальный

Повышение квалификации, курсы

2014

Верстка сайтов, обработка графических изображений

МГУ

Гражданство: Россия