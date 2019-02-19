Evgen-popov

Ведение вашей контекстной рекламы

Здравствуйте, я специалист по настройке рекламной кампании в рекламной сети Яндекс. Могу настроить рекламу для Вашего сайта. Заходите к нам в группу и оставляйте свою заявку, мы будем рады Вам помочь ! https://vk.com/wall-176763195_2 . Проведем для Вас бесплатно аудит сайта и анализ Ваших конкурентов, дадим предложения по доработке сайта, если это будет необходимо. После проведенного анализа, сможем настроить для Вас эффективную рекламную кампанию.