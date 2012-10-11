Рерайтинг,копирайт,копипаст,сайты

Есть опыт в ведении сайта (работал с world press, joomla, неплохо знаю web assist), написании уникальных статей по различным темам, рерайтинг. Есть опыт в создании сайтов (в том числе интерент магазинов)

В основном берусь за проекты по наполнению сайта, продвижение, написание статей. Так же, могу вести интернет магазин.

Пример работы - написание статей о театрах СПб на сайте http://www.welcome2russia.ru.