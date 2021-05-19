Evgen_Iljushin

Разработка веб-приложений (SPA, интернет-магазины). Серверную часть пишу на Node.js + Express.js + MongoDB / MSSQL + Nginx / IIS

Разработка веб-приложений (SPA, интернет-магазины). Серверную часть пишу на Node.js/PHP + Vue.js/Express.js/Nuxt.js + MongoDB / MSSQL/MySQL + Nginx / IIS/Apache. В основном работаю с MEVN стеком

Навыки:

HTML5, CSS3, Bootstrap

JS (ES5, ES6), jQuery

Node.js, Express.js, PHP, socket.io, handlebars, nodemailer

Vue.js, Nuxt.js, SSR, Vuetify, Element-ui

MongoDB, MSSQL, MySQL

Webpack, npm

Nginx, IIS, Apache

Знаком с React и AngularJS (небольшой опыт работы)

Опыт доработки веб-приложений на C# и ASP.MVC 4.

Английский: базовый (чтение документации)

Дополнительно имею опыт в разработке парсеров, ботов, настройке IIS / Nginx серверов, настройке домена, администрировании сайтов на удаленном сервере.

Базовые знания в SEO оптимизации.

Аккаунт на другой бирже - https://freelancehunt.com/freelancer/IljushinEvgen.html

На данный момент ищу удаленную работу на неполный рабочий день (до 5ч рабочего времени). Интересует почасовая оплата от 6$/час или проектная работа с оплатой по результатам.