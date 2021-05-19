Evgen_Iljushin

Разработка веб-приложений (SPA, интернет-магазины). Серверную часть пишу на Node.js + Express.js + MongoDB / MSSQL + Nginx / IIS
Разработка веб-приложений (SPA, интернет-магазины). Серверную часть пишу на Node.js/PHP + Vue.js/Express.js/Nuxt.js + MongoDB / MSSQL/MySQL + Nginx / IIS/Apache. В основном работаю с MEVN стеком
Навыки:
- HTML5, CSS3, Bootstrap
- JS (ES5, ES6), jQuery
- Node.js, Express.js, PHP, socket.io, handlebars, nodemailer
- Vue.js, Nuxt.js, SSR, Vuetify, Element-ui
- MongoDB, MSSQL, MySQL
- Webpack, npm
- Nginx, IIS, Apache
Опыт доработки веб-приложений на C# и ASP.MVC 4.
Английский: базовый (чтение документации)
Дополнительно имею опыт в разработке парсеров, ботов, настройке IIS / Nginx серверов, настройке домена, администрировании сайтов на удаленном сервере.
Базовые знания в SEO оптимизации.
Аккаунт на другой бирже - https://freelancehunt.com/freelancer/IljushinEvgen.html
На данный момент ищу удаленную работу на неполный рабочий день (до 5ч рабочего времени). Интересует почасовая оплата от 6$/час или проектная работа с оплатой по результатам.