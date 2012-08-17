Примусь за перевод и рерайтинг с двойной порцией усердия и удовольствия! :)

А вот и Вы! Добро пожаловать!

Позвольте рассказать Вам немного о себе.

Живу желанием, просто всепоглощающим и жгучим, испытать себя в рерайтинге/копирайтинге и переводе. Планирую посвятить себя всецело и полностью этому труду!

100% фриланс!

ПРОФЕССИЯ:

лингвист, переводчик.

Владею немецким и английским языками. Теперь вот принялась за испанский. Изучая язык, познаешь новые способы самовыражения.

ХАРАКТЕР:

Душа непоседливая с творческими порывами!

Путешествия для меня - способ окунуться в быт людей другой культуры, прочувствовав на себе весь колорит местной жизни. Распланированному туру предпочитаю "дикое" исследование местности с картой под мышкой. Люблю вкушать новые блюда!

Убежденный пацифист и скрытый "гринписовец", т.к. Greenpeace официально еще не в курсе...

Недолюбливаю тараканов, врунов и манную кашу... тьфу, какая бяка!

МОИ ПРИОРИТЕТЫ:

качество

стабильность

семья, друзья

приключения

спорт

С ЛОЗУНГОМ ПО ЖИЗНИ:

Каблуки и в горах - не помеха!

В грязь лицом - на пользу здоровью!

Смех за компанию с врагом – лучший способ продлить себе жизнь и подпортить настроение последнему...

Сдаваться только если в объятия красавчика Бонда!

Подставили подножку – встала, подтянула рваные колготки и дальше, вперед к цели, за своей мечтой!

СПЕКТР ПРИЛАГАЕМЫХ УСЛУГ:

перевод текстов разной тематики и жанров (нем-рус, англ-рус)

редактирование уже переведенных текстов

рерайтинг, возможен коперайтинг (в зависимости от темы)

обработка частных фотографий

Со своей стороны ГАРАНТИРУЮ:

максимально высокое качество и уникальность

ответственность и оптимально быстрое выполнение заданий

прийму во внимание все Ваши пожелания

Удача мимолетена... Давайте не будем упускать возможность поработать ВМЕСТЕ!