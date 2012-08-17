А вот и Вы! Добро пожаловать!
Позвольте рассказать Вам немного о себе.
Живу желанием, просто всепоглощающим и жгучим, испытать себя в рерайтинге/копирайтинге и переводе. Планирую посвятить себя всецело и полностью этому труду!
100% фриланс!
ПРОФЕССИЯ:
лингвист, переводчик.
Владею немецким и английским языками. Теперь вот принялась за испанский. Изучая язык, познаешь новые способы самовыражения.
ХАРАКТЕР:
Душа непоседливая с творческими порывами!
Путешествия для меня - способ окунуться в быт людей другой культуры, прочувствовав на себе весь колорит местной жизни. Распланированному туру предпочитаю "дикое" исследование местности с картой под мышкой. Люблю вкушать новые блюда!
Убежденный пацифист и скрытый "гринписовец", т.к. Greenpeace официально еще не в курсе...
Недолюбливаю тараканов, врунов и манную кашу... тьфу, какая бяка!
МОИ ПРИОРИТЕТЫ:
качество
стабильность
семья, друзья
приключения
спорт
С ЛОЗУНГОМ ПО ЖИЗНИ:
Каблуки и в горах - не помеха!
В грязь лицом - на пользу здоровью!
Смех за компанию с врагом – лучший способ продлить себе жизнь и подпортить настроение последнему...
Сдаваться только если в объятия красавчика Бонда!
Подставили подножку – встала, подтянула рваные колготки и дальше, вперед к цели, за своей мечтой!
СПЕКТР ПРИЛАГАЕМЫХ УСЛУГ:
перевод текстов разной тематики и жанров (нем-рус, англ-рус)
редактирование уже переведенных текстов
рерайтинг, возможен коперайтинг (в зависимости от темы)
обработка частных фотографий
Со своей стороны ГАРАНТИРУЮ:
максимально высокое качество и уникальность
ответственность и оптимально быстрое выполнение заданий
прийму во внимание все Ваши пожелания
Удача мимолетена... Давайте не будем упускать возможность поработать ВМЕСТЕ!
- Без названия120 просмотров
- Без названия110 просмотров
- Без названия121 просмотр
- Обработка частных фотографий188 просмотров