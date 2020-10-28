Evgeni_Ishano

Настройка контекстной рекламы.Реклама в социальных сетях.

- Интернет-маркетинг. Создание рекламных кампаний в интернете.

- SMM/SEO продвижение.

- Контекстная реклама. Google Adwords и ЯндексДирект.

- Таргетированная реклама (FB, Vk, TikTok, Youtube, Ok, Instagram, MyTarget)..

- Разработка и создание рекламных макетов.Photoshop и CorelDraw.

- Опыт работы в видеоредакторах.

- Разработка рекламных кампаний, включающая в себя полный комплекс мероприятий (ситуационный анализ, планирование, разработка концепции и всех необходимых материалов, реализация, анализ).