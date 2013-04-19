журналист с опытом работы

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Мартыненко Евгения Александровна

Личные данные

Дата рождения: 08 мая 1987г.

Возраст: 25

Место рождения: г.Симферополь

Семейное положение: замужем

E-mail: [email protected]

Образование

2004-2009гг. Таврический гуманитарно-экологический институт, факультет Журналистики (г.Симферополь).

Опыт работы

С 2009г. – корреспондент службы новостей «Волна» ООО «Черноморская телерадиокомпания».

С 2010 г. совмещаю работу корреспондента с работой выпускающего редактора новостей.

Владение языками:

-украинский язык (свободное владение);

-русский язык (родной).

-английский язык (изучаю)

Навыки работы с компьютером и оргтехникой

Уровень владения компьютером: опытный пользователь.

активный пользователь ПК и сети Internet;

Знание программ: Photoshop; Word, Power Point

Личностные качества:

стремление к профессиональному росту и самоусовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, инициативность, пунктуальность.