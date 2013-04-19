РЕЗЮМЕ
Мартыненко Евгения Александровна
Личные данные
Дата рождения: 08 мая 1987г.
Возраст: 25
Место рождения: г.Симферополь
Семейное положение: замужем
E-mail: [email protected]
Образование
2004-2009гг. Таврический гуманитарно-экологический институт, факультет Журналистики (г.Симферополь).
Опыт работы
С 2009г. – корреспондент службы новостей «Волна» ООО «Черноморская телерадиокомпания».
С 2010 г. совмещаю работу корреспондента с работой выпускающего редактора новостей.
Владение языками:
-украинский язык (свободное владение);
-русский язык (родной).
-английский язык (изучаю)
Навыки работы с компьютером и оргтехникой
Уровень владения компьютером: опытный пользователь.
активный пользователь ПК и сети Internet;
Знание программ: Photoshop; Word, Power Point
Личностные качества:
стремление к профессиональному росту и самоусовершенствованию, ответственность, быстрая обучаемость, коммуникабельность, целеустремленность, творческий подход к решению проблем, инициативность, пунктуальность.