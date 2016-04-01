Евгения Попович EvgeniaPEvgeniaP
31 годРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Переводчик с французского. Маркетолог, бренд-менеджер.
Перевожу тексты с французского на русский и наоборот. Есть опыт устного, письменного перевода, диплом Dalf C1, а также опыт обучения и жизни во Франции.
Действие аккаунта приостановлено!
Копирайтинг
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от $25
от 5 дней
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Переводы
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от $20
от 5 дней
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $20
от 5 дней
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $30
от 5 дней
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