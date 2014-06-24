Опытный автор, корректор. Работаю с 2006 года.

Высшее образование РГГУ, факультет истории искусства, специализация история религии, 2003 год окончания. Работаю внештатным автором в различных изданиях с 2006 года: "Арбат Престиж", "Мир Музея", "Клуб", The Off-times и другие.

Переводы Английский-Русский (уровень знания Advanced, преподавательский стаж 3 года).

Редактура, корректура, написание статей различной тематики.

Вычитка текстов на предмет ошибок, соответствий.

Оплата от 2 до 10 у.е. за 1000 знаков в зависимости от тематики и объема текста.