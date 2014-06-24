Опытный автор, корректор. Работаю с 2006 года.
Высшее образование РГГУ, факультет истории искусства, специализация история религии, 2003 год окончания. Работаю внештатным автором в различных изданиях с 2006 года: "Арбат Престиж", "Мир Музея", "Клуб", The Off-times и другие.
Переводы Английский-Русский (уровень знания Advanced, преподавательский стаж 3 года).
Редактура, корректура, написание статей различной тематики.
Вычитка текстов на предмет ошибок, соответствий.
Оплата от 2 до 10 у.е. за 1000 знаков в зависимости от тематики и объема текста.
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Переводы
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Редактирование и Корректура
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Стихи, Песни и Проза
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