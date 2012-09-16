Ведущий инженер-конструктор

Описание работы:

Опыт работы по специальности с 2007 года

В 2007 году работал на ЗАО "Рязанский станкостроительный завод" инженером-конструктором. Обязанности: Разработка КД на отдельные детали и сборочные узлы; Перенесение КД в электронный вид (3D модели и чертежи).

С 2008 по 2010 работал на ОАО "Рязанский завод автомобильных агрегатов" начальником группы САПР. Обязанности: Разработка специализированных систем автоматизированного проектирования; Разработка прототипов геометрических моделей для автоматизированного синтеза КД; Алгоритмизация расчетных методик; Проведение прочностных и геометрических расчетов узлов и деталей машин.

С 2010 по 2011 работал на ОАО "Рязанский завод автомобильных агрегатов" ведущим инженером-конструктором. Обязанности: Проектирование 3D моделей сборочных узлов и деталей передних осей грузовых автомобилей; Разработка КД на сборочные узлы и детали передних осей грузовых автомобилей; Проверка в статике и динамике 3D моделей сборочных узлов передней оси грузовых автомобилей на соответствие требованиям технического задания; Конструкторское сопровождение изделий.

В 2011 работал в OOO "Центртранстехмаш" инженером-конструктором 1 категории. Обязанности: Проектирование 3D моделей сборочных узлов и деталей фургонов; Разработка КД на сборочные узлы и детали фургонов; Конструкторское сопровождение изделий.

С 2012 года работаю на ОАО "Рязанский завод автомобильных агрегатов" ведущим инженером-конструктором. Обязанности: Проектирование 3D моделей сборочных узлов и деталей ведущих мостов и передних осей грузовых автомобилей; Разработка КД на сборочные узлы и детали ведущих мостов и передних осей грузовых автомобилей; Проверка в статике и динамике 3D моделей сборочных узлов ведущих мостов и передней оси грузовых автомобилей на соответствие требованиям технического задания; Конструкторское сопровождение изделий.

Профессионально владею программами T-Flex и Autodesk Inventor. Возможна работа в других программах.