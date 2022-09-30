Evgenija1978

Фрилансер

Фрилансер

Что делаю:

- транскрибация с аудио и видео в текст;

- работа с текстом: деление на абзацы, структурирование, выделение главной мыслей;

- дизайн оформления группы во "Вконтакте"

- монтаж небольших видео в приложении "inshot" на телефоне

О себе:

- отличное знание русского языка

- 20 лет опыта работы редактором детско-юношеской газеты

- окончены курсы smm (2018, 2021 год)

- веду свой ютуб-канал, где публикую интервью с экспертами

- на своей странице во "Вконтакте" веду видеорубрики: "Питер моими глазами" и "О настолках" (видеообзоры настольных игр)