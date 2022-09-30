Evgenija1978

Фрилансер
Фрилансер
Что делаю:
- транскрибация с аудио и видео в текст;
- работа с текстом: деление на абзацы, структурирование, выделение главной мыслей;
- дизайн оформления группы во "Вконтакте"
- монтаж небольших видео в приложении "inshot" на телефоне
О себе:
- отличное знание русского языка
- 20 лет опыта работы редактором детско-юношеской газеты
- окончены курсы smm (2018, 2021 год)
- веду свой ютуб-канал, где публикую интервью с экспертами
- на своей странице во "Вконтакте" веду видеорубрики: "Питер моими глазами" и "О настолках" (видеообзоры настольных игр)
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