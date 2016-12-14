Обо мне

Здравствуйте!

Меня зовут Евгения, я начинающий веб-дизайнер.

Веб-дизайн для меня не только финансовый доход.

Я занимаюсь любимым делом. И стараюсь отражать это в своих работах.

Моя специализация многогранна, по этому я открыта для всего нового.

Работаю не одна.Со мной в компаньонах честность, пунктуальность и дикое рвение работать.

Как у молодого специалиста море свежих идей, которые готова воплотить в жизнь.Доступная цена и высокое качество - это реальность.

Основа моей работы – это идея и качественная ее реализация. Моя задача заключается в том, чтобы найти красивое, простое, удобное и эффективное решение поставленной задачи, который продвинет Ваш бизнес на лучший уровень.

Что вы получаете, работая со мной?

-Высокое качество

-Эксклюзивный дизайн

-Креативность

-Строгое следование установленным срокам

-Индивидуальный подход

-Полное взаимопонимание

-Порядочность

-Внимательность к пожеланиям

-Выгодные цены

Как я работаю?

1. Изучаю сферу деятельности клиента, разрабатываю концепцию для сайта

2.Создаю дизайн для сайта, тщательно продумывая структуру.

3.По утвержденному дизайну реализую его в программе Photoshop

Для того, чтобы проект был успешным, прежде чем нарисовать дизайн, очень важно разработать концепцию сайта. Т.е. собрать всю нужную информацию о целевой аудитории. На основании, которого разрабатывается структура сайта.

Такой подход будет точно удачным и гарантировано принесет прибыль и желаемых заказчиков.

Мои навыки:

- Веб-дизайн (Flat, Material,)

- Frontend

Мои специализации:

- Landing Page (полный цикл работ)

- Сайт под ключ

- Веб-дизайн

- Протипирование

Жду Ваших заявок на почту: [email protected]

Постоянно нахожусь на связи:

Примеры моих работ можно посмотреть в портфолио здесь: https://www.weblancer.net/users/Evgenija_Kos/portfolio/

skype : ewakos79

e-mail: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/evgenijakosilova

V-kontakte: https://vk.com/fmorgana2015