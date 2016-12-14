Здравствуйте!
Меня зовут Евгения, я начинающий веб-дизайнер.
Веб-дизайн для меня не только финансовый доход.
Я занимаюсь любимым делом. И стараюсь отражать это в своих работах.
Моя специализация многогранна, по этому я открыта для всего нового.
Работаю не одна.Со мной в компаньонах честность, пунктуальность и дикое рвение работать.
Как у молодого специалиста море свежих идей, которые готова воплотить в жизнь.Доступная цена и высокое качество - это реальность.
Основа моей работы – это идея и качественная ее реализация. Моя задача заключается в том, чтобы найти красивое, простое, удобное и эффективное решение поставленной задачи, который продвинет Ваш бизнес на лучший уровень.
Что вы получаете, работая со мной?
-Высокое качество
-Эксклюзивный дизайн
-Креативность
-Строгое следование установленным срокам
-Индивидуальный подход
-Полное взаимопонимание
-Порядочность
-Внимательность к пожеланиям
-Выгодные цены
Как я работаю?
1. Изучаю сферу деятельности клиента, разрабатываю концепцию для сайта
2.Создаю дизайн для сайта, тщательно продумывая структуру.
3.По утвержденному дизайну реализую его в программе Photoshop
Для того, чтобы проект был успешным, прежде чем нарисовать дизайн, очень важно разработать концепцию сайта. Т.е. собрать всю нужную информацию о целевой аудитории. На основании, которого разрабатывается структура сайта.
Такой подход будет точно удачным и гарантировано принесет прибыль и желаемых заказчиков.
Мои навыки:
- Веб-дизайн (Flat, Material,)
- Frontend
Мои специализации:
- Landing Page (полный цикл работ)
- Сайт под ключ
- Веб-дизайн
- Протипирование
Жду Ваших заявок на почту: [email protected]
Постоянно нахожусь на связи:
Примеры моих работ можно посмотреть в портфолио здесь: https://www.weblancer.net/users/Evgenija_Kos/portfolio/
skype : ewakos79
e-mail: [email protected]
Facebook: https://www.facebook.com/evgenijakosilova
V-kontakte: https://vk.com/fmorgana2015