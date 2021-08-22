Smm
Меня зовут Евгения.
Я - специалист в SMM области. Я изучила много материалов и теории, для того, чтобы приносить пользу вашему бизнесу.
Я знаю все о красивом визуале аккаунта, о том, как настроить рекламу таким образом, чтобы она попадала именно в целевую аудиторию, о том, как создать вашему бизнесу стильный и функциональный сайт.
Обратившись ко мне, вы делаете правильный шаг на пути к развитию своей империи.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Визуал для аккаунта бровиста19 просмотров
- Макет17 просмотров
- Визуал для аккаунта бровиста120 просмотров