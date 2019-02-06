EvgeniuErshov

Здравствуйте, Нужен скрипт для парсинга прайсов из xls, xlsx и pdf файлов и синхронизации их с Google Sheets. Визуально это будет ЛК с интерфейсом для загрузки файлов и выводом результата обработки. В дальнейшем функционал может наращиваться. Скрипт необходимо разработать ...