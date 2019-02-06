EvgeniuErshov

Создать облачную CRM систему для бытовых услуг
Веб-программирование13 заявок
Закрыт
5 лет назад
Создать облачную CRM систему для бытовых услуг
Всем доброго времени суток. Я ищу толкового программиста для создания программы автоматизации по размещению объявлений на бесплатные доски. Сразу скажу, работа не единичная, если вы подойдёте, то будут ежемесячные заказы. Программа должна работать с помощь zenolab ...
Здравствуйте, Нужен скрипт для парсинга прайсов из xls, xlsx и pdf файлов и синхронизации их с Google Sheets. Визуально это будет ЛК с интерфейсом для загрузки файлов и выводом результата обработки. В дальнейшем функционал может наращиваться. Скрипт необходимо разработать ...
На сайте нужно сделать ряд правок. Кнопки и прочее. Работы много будет