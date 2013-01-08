Evgeniy-web

Вам нужен недорогой, но качественный сайт по приемлемой цене? Обращайтесь.

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Наши услуги:

1. Предлагаем создание интернет-магазинов и сайтов различной направленности и сложности, на различных системах управления. Если необходим уникальный сайт, без использования cms, напишем сайт без использования готовых решений. Бесплатно обучаем работе с административной панелью той cms, на которой создан сайт.

2. Оказываем помощь в выборе и регистрации доменного имени и покупке хостинга.

3. Индексация сайта в поисковых системах (Yandex, Google, Mail, Bing, Nigma, Yahoo, Meta).

4. Установка счетчика статистики на сайт и создание favicon.

5. Необходима грамотная и качественная контекстная реклама? Создадим полноценную, приносящую результаты, рекламную компанию.

6. Работаем оперативно и относимся к работе с ответственностью. Работаем 6 дней в неделю, выходной - суббота.

7. Берем оплату только после полного одобрения проделанной работы заказчиком. Оплата осуществляется на Приват карту, Приват 24 или наличным переводом (Мигом, Золотая Корона).

8. Не разрабатываем сайты на следующие тематики: сайты для взрослых, сайты связанные с алкогольными или табачными изделиями и сайты, направленностью которых являются азартные игры.

9. ОЧЕНЬ приветствуем грамотное техническое задание, но даже если Вы сами не определились с выбором того, что конкретно желаете получить в итоге, поможем разработать четкое ТЗ, которое выполним до малейших подробностей и нюансов.

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Немного о ценах:

Сайт-визитка (статичная) - от $65.

Сайт-визитка, бизнес-сайт, блог (на системе управления) - от $115.

Сайт-каталог от $200.

Интернет- магазин от $300.

Хостинг от $1/мес.

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Наша схема работы:

1. Определяемся с видом сайта и оцениваем стоимость разработки сайта.

2. Работаем над дизайном.

3. Регистрация домена + покупка хостинга.

4. Настройка функционала + доюавление контента.

5. Тестирование на рабочем хостинге, одобрение, оплата.

6. Перенос сайта/магазина на хостинг.

7. Передача информации для управления сайтом. Обучение по управлению сайтом или интернет-магазином.