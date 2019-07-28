Evgeniy009

Образование

2004 г. - 2009 г.

Юридический институт ДВФУ

Предпринимательское право

2008 г. - 2011 г.

Институт финансов, управления и бизнеса ДФВУ

Финансы и кредит

Дополнительное обучение (курсы и семинары):

2016 г. BEC (Business English Certificates)

C1 Business Higher (BEC Higher)

Опыт работы:

2008 г. - 2014 г.

ОАО Гостиница Владивосток.

Юрист

Основные обязанности: П олное юридическое сопровождение деятельности компании, включая взаимодействие с акционерами компании, ведение общих собраний акционеров, ведение корпоративной отчетности

2015 г . - 2019 г.

Академия политики и бизнеса. Школа бизнеса.

Бизнес-тренер

Основные о бязанности: Ве дение тренингов, разработка программ обучения, консультирование слушателей по вопросам ведения бизнес-процессов, разработка бизнес-процессов и внедрение их в компании.

Что было причиной увольнения : желание сменить образ жизни , желание заняться удаленной работой из дома .

Знание иностранных языков:

Английский — разговорный. Могу поддерживать диалог, в том числе рабочий, решать рабочие вопросы.

Навыки владения комьпютером: