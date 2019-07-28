Evgeniy009

Образование
2004 г. - 2009 г.
Юридический институт ДВФУ
Предпринимательское право
2008 г. - 2011 г.
Институт финансов, управления и бизнеса ДФВУ
Финансы и кредит
Дополнительное обучение (курсы и семинары):
2016 г. BEC (Business English Certificates)
C1 Business Higher (BEC Higher)
Опыт работы:
2008 г. - 2014 г.
ОАО Гостиница Владивосток.
Юрист
Основные обязанности: Полное юридическое сопровождение деятельности компании, включая взаимодействие с акционерами компании, ведение общих собраний акционеров, ведение корпоративной отчетности
2015 г . - 2019 г.
Академия политики и бизнеса. Школа бизнеса.
Бизнес-тренер
Основные обязанности: Ведение тренингов, разработка программ обучения, консультирование слушателей по вопросам ведения бизнес-процессов, разработка бизнес-процессов и внедрение их в компании.
Что было причиной увольнения: желаниесменитьобразжизни, желаниезанятьсяудаленнойработойиздома.
Знание иностранных языков:
Английский — разговорный. Могу поддерживать диалог, в том числе рабочий, решать рабочие вопросы.
Навыки владения комьпютером:
Степень владения: продвинутый пользователь