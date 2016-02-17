Evgeniy4808

Создание и продвижение сайтов. Ремонт компьютеров, ремонт ноутбуков

Ремонт и настройка техники Apple ( MacBook, MacPC, iMac, Mac Mini)

Создание сайтов и проджвижение сайтов

Услуги

Диагностика, ремонт и замена компьютерных комплектующих,

устройств, матриц.

- Ремонт любой сложности компьютеров, ноутбуков, нетбуков и моноблоков

- Установка операционных систем (Windows, MacOS, Linux)

- Установка антивирусов, офисных программ.

- Установка специализированного программного обеспечения.

- Удаление вирусов, блокирующих баннеров.

- Восстановление данных.

- Обслуживание компьютеров в офисе

- Чистка от пыли компьютеров и ноутбуков.

- Ремонт и замена неисправных устройств.

- Модернизация и сборка компьютеров на заказ.

• Установка и настройка Windows (ХР, 7, 8,8.1, и др. ОС)

• Очистка от вирусов и баннеров.

• Установка антивируса (Платные и бесплатные лицензионные).

• Установка драйверов.

• Установка и настройка различных программ (Office, Почтовые клиенты, интернет браузеры, аудио-видео плееры, кодеки, Антивирусы и другие)

• Настройка интернета (Wi-Fi интернет, и т.д)

• Настройка wifi роутера на дому.

• Установка wi-fi (wifi, вай фай, ви-фи, вай-фай)

• Настройка беспроводных сетей, настройка lan, VPN.

• Подбор, установка и настройка различных устройств (принтеры, сканеры, МФУ, Web камеры и др.)

• Оптимизация и увеличение скорости работы компьютера;

• Восстановление удаленных данных

• Восстановление и сохранение данных;

• Чистка от пыли системы охлаждения компьютеров и ноутбуков

• Замена термопасты на видеокартах и на процессорах

• Замена комплектующих

• Модернизация ПК, подбор оптимальных комплектующих, установка, доставка.

• Сборка компьютеров. продажа б/у компьютеров, продажа б/у ноутбуков.

• Ремонт ноутбуков любой сложности.

• Замена матриц на любые ноутбуки.

• Замена видео-чипа.

• Замена мостов, чипов.

• Увеличение оперативной памяти.

• Ремонт залитых жидкостью ноутбуков