Evgeniy4808

Ремонт и настройка техники Apple ( MacBook, MacPC, iMac, Mac Mini)
Создание сайтов и проджвижение сайтов
Услуги
Диагностика, ремонт и замена компьютерных комплектующих,
устройств, матриц.
- Ремонт любой сложности компьютеров, ноутбуков, нетбуков и моноблоков
- Установка операционных систем (Windows, MacOS, Linux)
- Установка антивирусов, офисных программ.
- Установка специализированного программного обеспечения.
- Удаление вирусов, блокирующих баннеров.
- Восстановление данных.
- Обслуживание компьютеров в офисе
- Чистка от пыли компьютеров и ноутбуков.
- Ремонт и замена неисправных устройств.
- Модернизация и сборка компьютеров на заказ.
• Установка и настройка Windows (ХР, 7, 8,8.1, и др. ОС)
• Очистка от вирусов и баннеров.
• Установка антивируса (Платные и бесплатные лицензионные).
• Установка драйверов.
• Установка и настройка различных программ (Office, Почтовые клиенты, интернет браузеры, аудио-видео плееры, кодеки, Антивирусы и другие)
• Настройка интернета (Wi-Fi интернет, и т.д)
• Настройка wifi роутера на дому.
• Установка wi-fi (wifi, вай фай, ви-фи, вай-фай)
• Настройка беспроводных сетей, настройка lan, VPN.
• Подбор, установка и настройка различных устройств (принтеры, сканеры, МФУ, Web камеры и др.)
• Оптимизация и увеличение скорости работы компьютера;
• Восстановление удаленных данных
• Восстановление и сохранение данных;
• Чистка от пыли системы охлаждения компьютеров и ноутбуков
• Замена термопасты на видеокартах и на процессорах
• Замена комплектующих
• Модернизация ПК, подбор оптимальных комплектующих, установка, доставка.
• Сборка компьютеров. продажа б/у компьютеров, продажа б/у ноутбуков.
• Ремонт ноутбуков любой сложности.
• Замена матриц на любые ноутбуки.
• Замена видео-чипа.
• Замена мостов, чипов.
• Увеличение оперативной памяти.
• Ремонт залитых жидкостью ноутбуков